Бишкек, , 22:00 — REGNUM Из-за глобального потепления за последние 30 лет Киргизия лишилась 25% ледников, а к 2100 году может потерять до 98% ледников. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на форуме «Ускорение реформ для устойчивого развития», передает пресс-служба правительства.

По его словам, в Киргизии располагаются 6516 ледников, общая площадь которых составляет 8000 квадратных километров или 4% всей территории страны.

«Это главное богатство и будущее страны. Несмотря на то, что Киргизия выразила приверженность к устойчивому развитию через продвижение приоритетов «зеленой экономики», основная доля ответственности за будущее, считаю лежит на ведущих индустриально развитых странах мира», — подчеркнул премьер.

Абылгазиев отметил, что 10 крупнейших государств обеспечивают такое же количество выбросов в атмосферу, сколько и 190 остальных стран мира. А это нарушает принципы экологической безопасности развитых и развивающихся стран.

«Нам всем сегодня нужно решить главный вопрос: экономический рост не должен сопровождаться интенсивным использованием природных ресурсов, а наоборот обеспечивал бы надежную защиту экологии и окружающей среды», — подытожил глава правительства Киргизии.