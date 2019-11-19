Вашингтон, , 22:02 — REGNUM Если Вашингтон и Пекин не смогут заключить торговую сделку, пошлины на китайские товары в США ещё вырастут, сообщил 19 ноября американский президент Дональд Трамп.

Комментируя ход переговоров по торговой сделке с Пекином, Трамп отметил, что он Китаем «доволен». В результате проводимой им торговой политики, отметил глава Штатов, американские фермеры получают дополнительные средства.

Трамп «У нас хорошие отношения с Китаем. Посмотрим, что будет. Если мы не заключим сделку, я ещё подниму пошлины».

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Напомним, переговоры по заключению торговой сделки между Пекином и Вашингтоном продолжаются. Эта сделка должна положить конец взаимным претензиям Соединённых Штатов и Китая по пошлинам.

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