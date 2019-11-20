Сеул, , 08:54 — REGNUM Мэрия южнокорейской столицы выделит 4,2 млрд долларов на расширение и модернизацию главного аэропорта страны, расположенного в Инчхоне близ Сеула. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство транспорта.

Проект рассчитан на пять лет и предусматривает строительство четвёртой взлетно-посадочной полосы, а также расширение второго терминала. Ожидается, что после завершения масштабного проекта аэропорт будет способен обслуживать 106 миллионов пассажиров — именно такой пассажиропоток ожидают аналитики к 2030−2035 году. Таким образом, аэропорт Инчхон может занять по этому показателю третье место в мире после аэропорта Дубая и Стамбула.

На данный момент аэропорт едва справляется со все возрастающей нагрузкой: на нем базируются Korean Air и Asiana Airlines, а также семь южнокорейских лоукостеров; кроме того, он часто используется как пересадочный пункт международными авиакомпаниями благодаря своему выгодному географическому положению.