Ашхабад, , 21:17 — REGNUM В январе — октябре 2019 года доходы государственного бюджета Туркмении сложились на уровне 15,7 млрд манатов (286,4 млрд рублей), а расходы — 15,6 млрд манатов (284,6 млрд рублей). Об этом сообщает пресс-служба туркменского президента.

По официальным данным правительства, за десять месяцев текущего года рост туркменской экономики составил 6,3%.

При этом по сравнению с январем — октябрем 2018 года производство продукции в стране увеличилось на 6,9%.

Входящие в состав союза промышленников и предпринимателей Туркмении предприятия произвели промышленной продукции больше на 10,2%, а сельскохозтоваров и продовольствия — на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.

За десять месяцев 2019 года объем розничного товарооборота вырос на 19,1% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. А внешнеторговый оборот Туркмении в то же время вырос на 4,2%.