Липецк, , 21:14 — REGNUM ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» по итогам трёх кварталов стало крупнейшим должником госкомпании «Россети», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, задолженность ЛЭСК перед «Россетями» составляет более 1,7 миллиарда рублей, большая часть этой суммы — просроченная задолженность. В компании гарантирующего поставщика не подтвердили факт наличия долгов.

При этом стороны ведут активный диалог, в котором участвует региональное управление энергетики и тарифов. С начала года сумма задолженности уменьшилась на 165 миллионов рублей.