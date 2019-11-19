Бишкек, , 20:47 — REGNUM В январе — сентябре 2019 года доходы страховых компаний Киргизии достигли 910,2 млн сомов (830,8 млн рублей), что на 16,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Одновременно с этим расходы киргизстанских страховых компаний выросли на 26,9% и составили 839,2 млн сомов (766 млн рублей). Из этой суммы 35,9% потрачено на выплату страховых взносов и передано в перестрахование, а также 32,2% — израсходовано на ведение дела.

Рентабельными оказались 13 из 17 компаний, которыми получено 146,8 млн сомов (134 млн рублей) прибыли, а нерентабельными — остальные четыре, чьи убытки составили 16,4 млн сомов (15 млн рублей).

За девять месяцев текущего года страховыми организациями заключено 134,7 тысячи договоров страхования, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 44,7% меньше.

Страховая сумма по заключенным договорам составила 569,3 млрд сомов (519,6 млрд рублей), увеличившись по сравнению прошлогодним показателем на 8,4%.

Число страховых случаев в январе — октябре 2019 года составило 5,5 тысячи, что на 7,9% меньше, чем за соответствующий период 2018 года. Объем страховых выплат увеличился в полтора раза и составил 120,4 млн сомов (109,9 млн рублей).