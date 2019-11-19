Бишкек, , 20:30 — REGNUM Номинальные денежные доходы населения Киргизии в первой январе — июне 2019 года составили 215,5 млрд сомов (196,7 млрд рублей) и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросли на 3,3%. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба нацстаткома.

В статистическом ведомстве отмечают, что основным источником денежных доходов населения республики по-прежнему остается трудовая деятельность, на долю которой в общем объеме доходов пришлось 72,4%.

Объем реальных денежных доходов киргизстанцев в первой половине текущего года составил 215,7 млрд сомов (около 196,9 млрд рублей) и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 3,4%.