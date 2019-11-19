Сеул, , 20:32 — REGNUM Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила правительству Республики Корея сохранить заградительные пошлины на импорт риса. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Южной Корее удалось договориться с пятью странами — США, КНР, Австралией, Таиландом и Вьетнамом — которые были недовольны слишком высокими пошлинами при экспорте риса. Ранее они требовали в ВТО отменить 513% пошлину, чтобы беспрепятственно продавать в Южной Корее рис, однако Сеулу удалось сохранить повышенный тариф, который жизненно необходим для сохранения рисоводства в стране, так как местные производители совершенно неконкурентоспособны из-за неблагоприятных географических условий.

Однако ВТО обязала южнокорейские власти установить квоту на импорт риса в размере 408 тысяч тонн — в рамках квоты тариф составит 5% вместо 513%. Отмечается, что квота делится между пятью указанными странами.