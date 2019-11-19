Псков, , 20:11 — REGNUM Псковской области пока не удаётся выполнить все условия программы газификации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов, об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в ходе консультаций по параметрам областного бюджета на 2020 год с членами фракции КПРФ.

Тему газификации поднял вице-спикер Псковского областного собрания депутатов Анатолий Копосов, который заявил, что газ в дома жителей региона приходит не так быстро, как хотелось бы.

«Да, проблема существует. Пока не удаётся выполнить все условия программы газификации», — признал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам главы региона, в случае поступления в регион дополнительных федеральных средств часть из них будет направлена именно на эти цели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, долг Псковской области перед «Газпромом» достиг почти 900 млн рублей, а составленный ранее пятилетний график платежей не соблюдался. Уровень газификации региона составляет около 53%.

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