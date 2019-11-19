Кострома, , 19:44 — REGNUM За 9 месяцев этого года количество оформленной ипотеки снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщает ГТРК «Кострома».

При этом средний размер кредита увеличился на 7%.Костромичи берут в среднем 1 млн 600 тысяч рублей почти на 18 лет, с начала года ипотеку оформили 4 тысячи человек.

Как отмечают в костромских банках, у жителей региона высокий уровень ответственности. Просроченная задолженность составляет 0,5%. В целом, жители области должны выплатить банкам по ипотечным кредитам около 22,5 миллиардов рублей.