Калининград, , 19:43 — REGNUM Пять городских округов Калининградской области получат в своё распоряжение 2029 новых контейнеров для сбора коммунальных отходов разного типа, суммарная стоимость которых составит более 24 млн рублей, сообщила сегодня, 19 ноября, пресс-служба регионального правительства.

Багратионовск получит 703 контейнера, Гвардейск 576 контейнеров, Мамоново 309 контейнеров, Зеленоградск 291 контейнер, Гурьевск 150 контейнеров.

Поставщик обязан поставить контейнеры не позднее 15 декабря. В региональном Конкурсном агентстве рассчитывают, что совместная закупка позволит сэкономить за счет объема закупаемого товара. Начальная цена контракта — 24 млн 398 тысяч рублей.