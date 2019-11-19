Калининград, , 19:42 — REGNUM Машиностроители Калининградского вагоностроительного завода разработали вагон, который способен перевозить до 115 тонн вскрышных пород и руды, сообщила сегодня, 19 ноября, пресс-служба регионального правительства. Это на десять тонн больше самых мощных используемых сегодня в России аналогов.

Автор изобретения — известный инженер-конструктор Евгений Алепин. Кроме повышенной грузоподъёмности, отказ от дорогих сортов металла при изготовлении позволил снизить цену вагона. По оценкам экспертов, экономия составляет порядка 10%.

«Выпуск такой техники на калининградском заводе — событие очень значимое, тем более некоторые характеристики вагона являются уникальным инновационным инженерным решением», — считает заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли региона Анастасия Абрамова.