Москва, 19 ноября 2019, 19:39 — REGNUM Низкая волатильность рубля означает, что в ближайшее время цены на российском потребительском рынке сильно колебаться не будут, полагает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Поэтому, как подчеркнул Хестанов, низкая волатильность — это благоприятный фактор, так как снижаются риски, и торговцы в меньшей степени склоны повышать цены на товар.
Напомним, как ранее сообщило РБК со ссылкой на главного экономиста «Нордеа Банка» Татьяну Евдокимову, вменённая волатильность рубля, рассчитанная из цен трёхмесячных опционов, в ноябре опустилась до минимума с начала 2014 года и составила 8,4%. Между тем в зимой 2014−2015 годов она колебалась в районе 56−57%.
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