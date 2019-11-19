Москва, , 19:39 — REGNUM Низкая волатильность рубля означает, что в ближайшее время цены на российском потребительском рынке сильно колебаться не будут, полагает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Цены на потребительские товары в РФ станут немного стабильнее, чем прежде. У нас официально треть потребительской корзины — это импорт. У городских жителей даже немного больше. Все прекрасно знают, что если происходит заметное движение валютного курса, то через некоторое время (иногда быстрее, а иногда медленнее) меняются ценники, — призвал не забывать Хестанов. — Рубль уже довольно продолжительное время ведёт себя спокойно. Если рубль сильно падает, то продавцы импортных товаров вынуждены корректировать цены. Более того, если продавцы просто не уверены в стабильности рубля, они начинают заранее закладывать в цены его возможное падение. Естественно, потребителя это не радует».

Поэтому, как подчеркнул Хестанов, низкая волатильность — это благоприятный фактор, так как снижаются риски, и торговцы в меньшей степени склоны повышать цены на товар.

Напомним, как ранее сообщило РБК со ссылкой на главного экономиста «Нордеа Банка» Татьяну Евдокимову, вменённая волатильность рубля, рассчитанная из цен трёхмесячных опционов, в ноябре опустилась до минимума с начала 2014 года и составила 8,4%. Между тем в зимой 2014−2015 годов она колебалась в районе 56−57%.

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