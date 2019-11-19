Токио, , 19:50 — REGNUM В сентябре 2019 г. Токио избавился от рекордного за всю историю объёма государственных облигаций Соединённых Штатов, передают 19 ноября «Вести. Экономика».

Речь идёт о продаже американских гособлигаций на сумму практически в $20 млрд. Отметим, что Япония оказалась основным продавцом этих ценных бумаг. Она же является их главным держателем.

Внёс свою лепту в распродажу американского госдолга и Пекин. Теперь у него общий объём вложений в американские гособлигации находится на уровне мая 2017 г.

Напротив, Израиль остаётся активным покупателем этих ценных бумаг.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия также является владельцем американских гособлигаций. С учётом сентябрьской покупки, у России в собственности этих бумаг на сумму $10,075 млрд.

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