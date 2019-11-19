Москва, , 19:34 — REGNUM Вопрос о компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин перенесён на 2020 год. Об этом журналистам заявил заместитель министра транспорта РФ Александр Юрчик, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Финансовые возможности в данный момент не позволяют реализовать их в этом году. Свободных денег нет, принято решение перенести рассмотрение выплат по поручению президента на следующий год», — сказал Юрчик.

По его словам, не исключён вариант, при котором подобные компенсации будут выплачиваться частями.

Напомним, в 2018 году авиакомпании пожаловались на рост цен на топливо, вследствие чего Минтранс предложил компенсировать часть убытков.

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