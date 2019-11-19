Сеул, , 19:46 — REGNUM Объём валютных депозитов в южнокорейских банках всего за месяц вырос сразу на 8%, или 6 млрд долларов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Совокупный объём иностранной валюты, размещённой на депозитах, составляет 78,5 млрд в долларовом эквиваленте. Данный показатель растёт все большими темпами уже третий месяц подряд, однако в сентябре рост составил лишь 1,6 млрд долларов. Основной вклад внесли юридические лица — они разместили в банках 4,8 млрд долларов, а всего им принадлежит 61,8 млрд долларов.

Причиной подобной динамики стал рост обменного курса национальной валюты — воны — к доллару: с 1196 вон за доллар в конце сентября до 1163 вон за доллар в конце октября. Именно доллар чаще всего приобретали южнокорейские компании и граждане — объём покупок составил 5,3 млрд.