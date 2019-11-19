Сеул, , 19:43 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody’s ожидает снижения темпов роста ВВП Южной Кореи из-за ухудшения макроэкономических условий. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Негативный прогноз обусловлен замедлением роста мировой экономики и, как следствие, снижением спроса на ряд ключевых товаров южнокорейского экспорта — электроники, нефтепродуктов и автомобилей. Экономика страны является экспорто-ориентированной и в значительной степени подвержена внешнему негативному воздействию. Аналитики Moody’s ожидают, что финансовые результаты крупнейших компаний — чеболей — ухудшатся, пошатнётся и их стабильность; вместо наращивания резервов и сокращения долговой нагрузки, чеболи запускают масштабные инвестиционные программы и увеличивают объём займов.

Больше всего могут пострадать такие отрасли, как производство высокотехнологичной и химической продукции, а также полупроводников.