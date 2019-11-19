Калининград, , 19:26 — REGNUM

Министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин сегодня, 19 ноября, анонсировал строительство в регионе мощного мусоросортировочного завода, с помощью которого будет сортироваться не менее 91% твёрдых коммунальных отходов и обеспечивать их полезное использование в объеме не менее 18%.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, этот проект закроет потребности западной части области на ближайшие 30 лет, а реализован он будет в рамках нацпроекта «Экология». Максимальный объем инвестиций составит порядка 2,5 млрд рублей, а на проектирование и строительство современного комплекса сооружений уйдет не менее двух лет.

«Проект прошел аудит и получил высокую оценку Российского экологического оператора», — отметил Ступин.