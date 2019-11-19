Москва, 19 ноября 2019, 19:17 — REGNUM Новость о том, что рубль достиг минимальной с 2014 года волатильности, должна благотворно повлиять на инвесторов, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость.
Другой вопрос, что политика Банка России, как заметил Хестанов, направлена не столько на стабилизацию курса рубля (это побочный эффект), сколько на так называемое таргетирование инфляции. Сейчас, по словам экономиста, инфляция ушла немного ниже таргета, и, скорее всего, ЦБ начнёт потихоньку смягчать денежно-кредитную политику.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению руководителя аналитического департамента «Международного финансового центра» Романа Блинова, как бы ни хотелось нового витка укрепления курса национальной валюты, но зима может оказаться для курса рубля не самым благоприятным сезоном.
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