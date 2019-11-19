Москва, , 19:17 — REGNUM Новость о том, что рубль достиг минимальной с 2014 года волатильности, должна благотворно повлиять на инвесторов, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость.

«Каких-то больших эффектов это не даёт. Не надо ждать крупных последствий. Большая часть наших крупных экспортёров-импортёров уже опытные и прекрасно страхуют свои валютные риски. Поэтому на них колебания рубля не особо влияют, — сказал Хестанов. — Но в целом стабильность всегда благотворна для инвесторов. Им спокойнее, так как риски снижаются, и население нервничает меньше, так как ему легче планировать дорогостоящие поездки или покупку импортной техники. Всё, в чём есть импортный компонент, ведёт себя стабильнее».

Другой вопрос, что политика Банка России, как заметил Хестанов, направлена не столько на стабилизацию курса рубля (это побочный эффект), сколько на так называемое таргетирование инфляции. Сейчас, по словам экономиста, инфляция ушла немного ниже таргета, и, скорее всего, ЦБ начнёт потихоньку смягчать денежно-кредитную политику.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению руководителя аналитического департамента «Международного финансового центра» Романа Блинова, как бы ни хотелось нового витка укрепления курса национальной валюты, но зима может оказаться для курса рубля не самым благоприятным сезоном.

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