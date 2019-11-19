Москва, , 19:14 — REGNUM Обе нитки газопровода «Турецкий поток», начиная от береговых объектов возле Анапы до приёмного терминала Кыйыкей на побережье Турции заполнены газом, сообщает 19 ноября пресс-служба компании «Газпром».

Это является элементом пуско-наладочных мероприятий, которые находятся на завершающем этапе перед вводом газопровода «Турецкий поток» в эксплуатацию.

Напомним, газопровод «Турецкий поток» должен быть сдан в эксплуатацию до 1 января 2020 года.

«Компрессорная станция «Русская» и участок берегового примыкания в России готовы к началу эксплуатации. Одновременно завершаются пусконаладочные работы на приемном терминале в Турции», — уточняется в пресс-релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, первая нитка газопровода «Турецкий поток» предназначена для поставок российского газа Турции, а вторая нитка обеспечит поставки газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Пропускная мощность каждой нитки равна 15,75 млрд кубометров.

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