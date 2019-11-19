Москва, , 19:12 — REGNUM «Золотая акция» «Яндекса» будет продана за один евро, сообщил 19 ноября журналистами первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

По словам Хасиса, «золотая акция» «Яндекса» будет продана компании обратно по той же цене, по которой банк покупал её, а именно — по номиналу, то есть за €1.

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Напомним, «Яндекс» решил выкупить у Сбербанка «золотую акцию» и передать её в Фонд общественных интересов (создаваемая им структура). Эта бумага позволяет её владельцу блокировать консолидацию в руках одного инвестора 25% акций «Яндекса».

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