Киев, , 18:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин дал ряд обещаний канцлеру ФРГ Ангеле Меркель по транзиту российского газа через Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Вадимом Пристайко 19 ноября в Киеве.

«Это крайне важная тема для нас, и госпожа канцлер несколько месяцев назад чётко сказала президенту Путину, что реализация альтернативного газового транзита через Украину и в будущем останется важной темой», — сказал Маас.

По его словам, Путин со своей стороны «дал некоторые обещания» Меркель и в настоящее время ведётся поиск путей для реализации этих обещаний.

Напомним, накануне в «Газпроме» сообщили, что направили «Нафтогазу» официальное предложение по продлению транзитного контракта на один год. Украинская сторона пообещался изучить предложение и в ближайшее время дать «конструктивный ответ».

Читайте ранее в этом сюжете: В «Нафтогазе» получили предложение «Газпрома» по продолжению транзита газа