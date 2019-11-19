Москва, , 18:43 — REGNUM Поправки в Налоговый кодекс, направленные на установление минимальной стоимости пачки сигарет, внесли в Госдуму депутаты разных фракций, в числе которых парламентарий от ЛДПР Сергей Катасонов, а также от «Единой России» Алексей Веллер, Айрат Фаррахов, Абдулмажит Маграмов, Юрий Кобзев и Гаджимет Сафаралиев, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Авторы предлагают формулу для определения минимальной стоимости пачки сигарет.

«Единая минимальная цена табачной продукции рассчитывается исходя из минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции и налога на добавленную стоимость, по ставкам соответствующих налогов, действующих на момент производства и (или) ввоза на территорию Российской Федерации табачной продукции, по следующей формуле: ЕМЦтп = 0,02 х САх (1 + СНдс) х 1,4, где СА — минимальное значение ставки акциза, установленной в рублях за 1 тысячу штук в отношении сигарет и папирос, действующей в налоговом периоде и указанной в пункте 1 статьи 193 настоящего Кодекса; СНдс — ставка налога на добавленную стоимость, действующая в налоговом периоде и указанная в пункте 3 статьи 164 настоящего кодекса», — следует из текста законопроекта.

С учетом предлагаемого повышающего коэффициента, ЕМЦтп на 2019 год рассчитывается как: 61,63 руб. * 1,4 (коэффициент) — 86,28 рубля, уточняют парламентарии.

Принятие предлагаемых изменений, по мнению депутатов, позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего реализации политики государства в сфере защиты здоровья населения и предотвратить насыщение российского рынка табачных изделий дешевой контрафактной и контрабандной продукцией, что в свою очередь обеспечит повышение доходов государства от уплаты акцизов, НДС и налога на прибыль.

Отметим, что в представленном пакете документе отсутствует необходимы отзыв правительства РФ на инициативу.

В России уже действуют нормы о минимальной цене на алкоголь Так, например, с 1 января 2019 года МРЦ на водку были повышены до 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра с 205 рублей, на бренди — до 307 рублей с 293 рублей, на коньяк — до 388 рублей с 371 рубля. Минимальная розничная цена на игристые вина не менялась, сейчас она составляет 164 рубля за бутылку 0,75 литра. Определение минимальной розничной цены является полномочием Минфина.

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