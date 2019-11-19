Москва, , 18:32 — REGNUM Антироссийские санкции перестали быть приоритетом американской политики, заявил 19 ноября глава ВТБ Андрей Костин, сообщает Reuters.

Главы банка отметил, что «санкционный разгул» идёт на спад.

Костин «По крайней мере, российские санкции перестают быть приоритетом американской политики, поэтому, возможно, постепенно удастся добиться более выгодных условий для En+».

По поводу ситуации с En+, которая находилась под санкциями Вашингтона, глава ВТБ отметил, что свои активы этой компании при существующих ценах банк продавать не намерен.

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Напомним, санкции с En+ были сняты, и сейчас бывший владелец компании Олег Дерипаска судится с американским минфином, из-за которого он потерял прибыль.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американцы продолжают расширять санкционный список российских компаний.

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