Москва, 19 ноября 2019, 18:32 — REGNUM Антироссийские санкции перестали быть приоритетом американской политики, заявил 19 ноября глава ВТБ Андрей Костин, сообщает Reuters.
Главы банка отметил, что «санкционный разгул» идёт на спад.
По поводу ситуации с En+, которая находилась под санкциями Вашингтона, глава ВТБ отметил, что свои активы этой компании при существующих ценах банк продавать не намерен.
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Напомним, санкции с En+ были сняты, и сейчас бывший владелец компании Олег Дерипаска судится с американским минфином, из-за которого он потерял прибыль.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, американцы продолжают расширять санкционный список российских компаний.
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