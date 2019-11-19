Ярославль, 19 ноября 2019, 18:18 — REGNUM После подорожания проезда в общественном транспорте жители Ярославля стали чаще им пользоваться. Об этом на заседании комиссий муниципалитета сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Так, по данным мэрии, которые были представлены депутатам, «ПАТП-1» в сентябре при цене в 23 рубля перевезло 2 млн 37 тыс человек. После повышения стоимости до 28 рублей число пассажиров выросло до 2 млн 128 тыс человек. Рост пассажиропотока составил 4,4% больше.
Правда, произошло это за счет увеличения пробега, который вырос с 829 до 886 тыс километров. При этом число пассажиров на 1 километр пробега все же уменьшилось: с 2,46 до 2,4 пассажиров на километр.
Пассажиров «Яргорэлектротранса» тоже не испугало повышение стоимости. Вместо 1 млн 870 тыс пассажиров трамваи и троллейбусы перевезли 1 млн 964 тыс человек — на 5% больше. Пробег, по данным мэрии, вырос с 652 до 688 тыс километров.
При этом мэрия рапортует о росте выручки предприятий в октябре. Доходы «ПАТП-1» и «Яргорэлектротранса» выросли примерно одинаково — на 10 млн рублей по каждому предприятию. Правда, основную часть роста составили выплаты из бюджетов в качестве компенсации транспортным предприятиям за перевозку льготников.
Правда, директор «Яргорэлектротранса» Сергей Завьялов, напротив, заявил о «потере пассажиров».
«Когда мы подняли тариф до 28 рублей, многие коммерческие перевозчики оставили прежнюю цену, а кто-то даже упал. Коммерческие перевозчики, которые работали по 23 и 26 рублей, часть наших пассажиров, что у нас, что у ПАТП-1, забрали. Мы проанализировали данную работу, мы в сентябре потеряли от 3 до 5 тыс пассажиров в день, в октябре — ото 3 до 2», — заявил директор АО «Яргорэлектротранс» Сергей Завьялов.
По словам Завьялова, коммерческие перевозчики сейчас поднимают цену, и это должно привести к росту доходов муниципальных предприятий общественного транспорта.
Так выросло количество пассажиров общественного транспорта после роста тарифа или упало? Этот вопрос так и остался без ответа.
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