Москва, , 18:07 — REGNUM Экономическая ситуация в России стабильная, заявил 19 ноября глава ВТБ Андрей Костин в интервью Reuters.

Говоря о российских нацпроектах, он отметил, что нужен экономический рост, которому могут способствовать частные инвестиции. В их привлечении помогают нацпроекты.

Костин «Мне кажется, это сегодня главный фактор, сравнимый с процессами глобальных экономических изменений в США после периода Великой депрессии. Депрессии у нас, правда, нет, ситуация стабильная, и по клиентам мы видим, что ситуация не ухудшается».

Глава ВТБ подчеркнул, что для прорывных процессов в экономике нужно «именно сочетание частных и крупных государственных инвестиций».

По мнению Костина, экономика может страдать от коррупции. Если деньги «не украдут» и они будут «потрачены эффективно», то нацпроекты в РФ реализовать можно.

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Напомним, Нацпроекты 2019—2024 утверждены президентским указом «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Они разработаны по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

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