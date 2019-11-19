Милан, Италия, , 18:02 — REGNUM Сотрудники финансовой гвардии Италии во вторник, 19 ноября, проводят выемки документов в офисах компании Arcelor Mittal в Милане и Таранто, сообщает пресс-служба ведомства.

Франко-индийскую компанию подозревают не только в нарушении соглашения об использовании завода в Таранто, но также и в нарушении закона, в частности, в выплате налогов не в полном объеме.

Ранее Arcelor Mittal предполагал остановить свое производство в Таранто. Профсоюзы и власти выступили против, требуя, чтобы компания выполняла взятые на себя обстоятельства в отношении крупнейшего металлургического предприятия страны вне зависимости от конъюнктуры. Сейчас решение о приостановке работы отложено.

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