Копенгаген, , 18:19 — REGNUM Первые десять истребителей F-35, заказанные Данией у американской компании Lockheed Martin, обойдутся в совокупности на 65 миллионов долларов дешевле. То, что цена первых десяти истребителей будет меньше было известно еще две недели назад, однако Lockheed Martin не сообщала, насколько сумма будет отличаться от первоначальной.

Истребители F-35 U.S. Department of Defense

Стоит, однако, помнить о том, что речь идет только о первых десяти из 27 истребителей F-35, которые Дания заказала. Причиной понижения первоначальной цены является тот факт, что покупка боевых самолетов происходила по лотам: первые четыре F-35 были куплены Данией по 13 лоту, остальные шесть — по 14-ому. Впоследствии представители Lockheed Martin заявили, что цена на продукцию в этих лотах будет снижена на 12,8%. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

В настоящее время нельзя точно назвать цену за остальные 17 боевых самолетов. Тем не менее, датская сторона ожидает, что и их покупка также обойдется государству дешевле, чем изначально запланировано.