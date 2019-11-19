Талукан, Афганистан, , 18:13 — REGNUM 18 ноября официальные представители губернатора афганской провинции Тахар (столица провинции — г. Талукан) заявили, что на территории этого региона завершились работы по сооружению солнечной электростанции.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», солнечная электростанция была построена на территории уезда Дашти Кала провинции Тахар.

Официальный представитель Министерства восстановления и развития сельского хозяйства Исламской Республики Афганистан заявил, что реализация проекта строительства солнечной электростанции на территории провинции Тахар составила 110 тысяч долларов США.

По словам официального представителя Министерства восстановления и развития сельского хозяйства, солнечная электростанция была построена при активной финансовой поддержке со стороны неправительственных организаций.

Официальные представители губернатора провинции Тахар добавили, что эта солнечная электростанция сможет обеспечить электричеством 198 семей, проживающих в уезде Дашти Кала провинции Тахар.

Официальные представители губернатора провинции Тахар отметили, что строительство солнечной электростанции является важным элементом экономического развития региона.