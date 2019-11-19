Кабул, , 18:07 — REGNUM 18 ноября официальный представитель Министерства восстановления и развития сельского хозяйства Исламской Республики Афганистан заявил, что на территории афганской провинции Кабул (столица провинции — г. Кабул) был завершено строительство ирригационного канала.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», проект по строительству ирригационного канала был реализован на территории уезда Гулдара провинции Кабул.

По словам официального представителя Министерства восстановления и развития сельского хозяйства Афганистана, общая стоимость строительства ирригационного канала в провинции Кабул составила 140 тысяч долларов США.

Согласно вышеупомянутому заявлению, проект строительства ирригационного канала был реализован при активной финансовой поддержке неправительственных организаций.

Официальный представитель Министерства восстановления и развития сельского хозяйства Афганистана добавил, что общая протяжённость построенного ирригационного канала составляет 330 метров, и он сможет обеспечивать водой до 300 акров сельскохозяйственных земель.