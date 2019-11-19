Москва, , 17:59 — REGNUM Правительство изучает вопрос финансовой поддержки регионов в части обеспечения детей младших классов горячим питанием. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

«Мы договорились, что будет предложен формат, который позволит нам оказать помощь регионам, которые не могут самостоятельно обеспечить бесплатное горячее питание школьникам начальных классов. У нас другого ответа пока нет, поэтому мы идем по этому пути. Это будут дополнительные средства», — заявил Володин.

Так, отметил он, вопрос требует решения и эту тему депутаты «не имеют права оставлять». Так как сегодня регионы РФ по-разному подходят к решению проблемы.

«Есть регионы, которые решают эту проблему не потому, что у них есть деньги — у них есть желание. Есть регионы, которые уделяют этому меньше внимания. Наша задача сделать все, чтобы было гарантированное постоянное горячее детское питание. Это не только предмет рассмотрения в рамках бюджета, но и постоянная работа в будущем», — отметил Володин.