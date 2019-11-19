Рим, , 17:44 — REGNUM Правительство Италии намерено усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов, заявил во вторник, 19 ноября, премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Уклоняющиеся от уплаты налогов не только нарушают закон, но также совершают этически неприемлемые действия, противоречащие справедливости, сказал премьер.

Как сообщалось ранее, в рамках борьбы с уклонением от уплаты налогов власти Италии намерены сократить использование наличных средств, а также могут предусмотреть в законодательстве реальные сроки заключения для уклоняющихся от уплаты налогов в особо крупных размерах.

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