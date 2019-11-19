Рим, , 17:37 — REGNUM «Люфтганза» не собирается инвестировать средства в развитие авиакомпании «Алиталия» до того, как процесс реструктуризации «Алиталии» будет завершен, передает информагентство ANSA во вторник, 19 ноября, со ссылкой на официальное заявление представителей «Люфтганзы».

Другими словами, немецкая компания не намерена в ближайшее время входить в состав акционеров нового юридического лица «Алиталии» — ранее с таким предложением выступали власти Италии.

Как сообщалось ранее, власти Италии привлекли для развития «Алиталии» американскую компанию Delta в качестве опытного участника авиарынка. Другие акции получат итальянская железнодорожная госкомпания, министерство финансов и несколько крупных итальянских компаний.

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