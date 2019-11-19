Анкара, , 18:18 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на заседании фракции Партии справедливости и развития в Великом национальном собрании Турции, заявил: «Несмотря на то, что за время нахождения у власти Партии справедливости и развития число занятого населения увеличилось на 9 миллионов человек, уровень безработицы все еще высок — 14%».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «У этого высокого уровня безработицы есть причины, не только связанные с трудностями, вызванными прошлогодними экономическими атаками на нас. С давних времен в нашей стране часть населения, достигшая трудоспособного возраста, не искала работу или трудились в кругу своих семей, что не учитывалось статистикой».

Турецкий лидер добавил: «Теперь же, под влиянием повышения уровня образования, любой мужчина или женщина, ставшие трудоспособными, ищут работу. По сравнению с 2002 годом, в 2018 году номинальная численность рабочей силы возросла на 3,6%, причем на 6,3% — среди женщин. Дело тут не в низком уровне занятости, так как, например, в рабочей силе, замечен значительный прогресс. Урок, который мы из этого извлекли, — необходимо поддерживать рост нашей страны, увеличение производства, развитие сферы занятости».