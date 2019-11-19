Москва, , 17:30 — REGNUM Сегодня, 19 ноября, в России запущена цифровая платформа по работе с обращениями предпринимателей. Любая размещённая на ней жалоба бизнеса на давление со стороны правоохранительных органов тут же будет становиться известной в центре.

«Это способно серьёзно остудить неправедный пыл тех правоохранителей, которые считают незаконное давление на бизнес лучшим методом работы с ним», — заявил в РСПП на презентации платформы президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Сергей Катырин.

«Жалобы предпринимателей на свои беды, на несправедливость сразу смогут увидеть на самом верху той же полицейской иерархии, и там же они будут рассмотрены, то есть заслон, который обычно устраивается в таких случаях на местном уровне, не сработает, блокировать обращение не удастся, «вниз» оно спускаться не будет», — пояснил Катырин.

Кстати, моментально, сразу же после запуска проекта, поступила первая жалоба предпринимателя — его, как он утверждает, безосновательно обвиняют в умышленном банкротстве компании.

«Очень важно, — считает глава федеральной палаты, — чтобы, во-первых, бизнес поверил в действенность этого проекта, а во-вторых, чтобы платформа на деле обеспечила быстрое рассмотрение жалоб. Хочу особо подчеркнуть: в бизнесе очень часто день промедления при решении острого вопроса легко может уничтожить дело, которому человек посвятил многие годы».

«ТПП РФ, — добавил её глава, — будучи одним из разработчиков платформы, безусловно, использует весь потенциал своих юристов и других специалистов 180 палат, входящих в систему ТПП, для обеспечения и первого, и второго условия успешного функционирования проекта».

Цифровую платформу предложил разработать глава государства в феврале нынешнего года. Её совместно создавали Агентство стратегических инициатив (АСИ), ТПП РФ и другие деловые объединения бизнеса. Формат платформы гарантирует рассмотрение обращений бизнеса уполномоченными руководителями центральных аппаратов правоохранительных органов в кратчайшие сроки с возможностью учёта мнения экспертов деловых объединений, в которые предприниматель пожелает направить своё обращение.

Создатели платформы рассчитывают, что главным итогом её работы должно стать серьёзное уменьшение жалоб со стороны бизнеса, вернее, поводов для жалоб предпринимателей на незаконные действия правоохранительных органов.

«Через цифровую платформу предприниматели смогут также предлагать свои решения по оптимизации действующего законодательства, и они этим шансом, безусловно, воспользуются», — заключил Сергей Катырин.

Первые итоги работы платформы планируется подвести уже в январе 2020 года.