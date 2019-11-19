Москва, , 17:28 — REGNUM Законопроект о тепличных условиях для виноделов приведет к росту цен на вино. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР).

Парламентарий считает, что законопроект «О виноградарстве и виноделии в РФ» противоречит нормам ВТО и техрегламентам ЕАЭС.

«Поверьте мне, никакой конкуренции у нас не будет, а это приведет только к тому, что наше вино не станет конкурентоспособным ни на мировом рынке, ни наши потребители станут его употреблять вместо других спиртных напитков», — сказал Иванов в ходе пленарного заседания.

Конкуренция — это основа всего, подчеркнул парламентарий.

«А учитывая все вещи, у нас вино станет дорогим и недоступным для людей. Это надо понимать. Я за то, чтобы донское вино было, продавалось и так далее, но это должно быть конкурентоспособное вино, которое человек при одинаковой цене, руководствуясь своими вкусовыми или патриотическими качествами, будет приобретать, а потому что другого нет», — высказал он опасения.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о виноградарстве и виноделии. Законопроект устанавливает правила мер господдержки для отрасли виноградарства и виноделия РФ, которые должны обеспечить высокое качество российского вина, что повысит конкурентоспособность винодельческой отрасли в стране в целом.

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