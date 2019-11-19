Аддис-Абеба, , 17:30 — REGNUM В штаб-квартире Африканского союза (АС) в Аддис-Абебе завершилось 4-е ежегодное собрание Африканской организации свободных зон (AFZO). В своем вступительном слове министр транспорта Эфиопии Дагмауит Могес подчеркнула важность создания транзитных и транспортных коридоров для формирования эффективно работающих друг с другом зон свободной торговли в Африке. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

«Существует острая необходимость в транзитных и транспортных коридорах для связи особых экономических зон с национальными и региональными центрами», — отметила Могес.

Комиссар по торговле и промышленности Комиссии Африканского союза (КАС) посол Альберт Мучанга заявил, что особые экономические зоны крайне важны для осуществления структурных преобразований в Африке.

Президент AFZO Мехди Тази Риффи согласился с Мучангой и подчеркнул, что Организация была создана «африканцами для африканцев» с целью создания и динамического развития успешных африканских особых экономических зон. Двухдневная конференция собрала более 220 участников из 43 стран, представителей от более 60 африканских экономических зон и от 30 партнеров организации и международных экспертов.