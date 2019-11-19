Аддис-Абеба, , 17:28 — REGNUM Эфиопия и Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) подписали соглашение о финансировании на сумму в 90 млн долларов США для реализации нового совместного проекта по обеспечению средств к существованию проживающих в низменных засушливых районах страны. Соглашение было подписано в Риме послом Эфиопии в Италии Зенебу Тадессе и президентом МФСР Гилбертом Ф. Хоунбо. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Около полумиллиона наиболее уязвимых домохозяйств Эфиопии получат выгоду от нового проекта, направленного на повышение устойчивости к климатическим потрясениям в самых бедных регионах страны. На протяжении более двух десятилетий изменение климата оказывало серьезное давление на эфиопскую экономику, уничтожая средства к существованию людей.

Большая часть населения низменных районов зависит от богарного земледелия и скотоводства и поэтому очень уязвима к засухам, опустыниванию и наводнениям. Проект, в первую очередь предназначенный для содействия достижению Целей №1 и №2 в области устойчивого развития (искоренение нищеты и голода), позволит внедрить мелкомасштабную технологию орошения, чтобы уменьшить зависимость от непостоянных дождей. Это также поможет мелким фермерам инвестировать в исследовательские системы для более быстрой адаптации к изменению климата.

Мероприятия в рамках проекта также улучшат управление пастбищными угодьями и природными ресурсами, повысив доступ к основным социальным услугам. Это также поможет смягчить конфликты из-за скудных ресурсов в хрупких пасторальных и агро-пасторальных экосистемах.

«Новый проект позволит разработать инновационный подход к созданию цепочки создания стоимости, позволяющий получать частные инвестиции, высокую производительность и сильные коммерческие связи между местными предприятиями», — заявил директор фонда по Эфиопии Улач Демираг.