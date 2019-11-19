Москва, , 17:26 — REGNUM Законопроект, направленный на введение господдержки отрасли виноградарства и виноделия, станет базовым для отрасли и будет способствовать повышению качества вина. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам рассмотрения законопроекта на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

«По сути, он (законопроект) станет базовым для отрасли — практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия», — заявил Володин.

Так, отметил он, отечественное вино должно создаваться из винограда, который выращен на территории РФ, и законопроект создает для этого все необходимые условия. Так, например, в нем прописаны основные понятия, требования к виноматериалам, а также вводится господдержка отечественных производителей.

По словам Володина, такие нормы обеспечат высокое качество вина в РФ, а за счет этого отрасль виноделия станет конкурентоспособной.

«Создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны — за счет новых рабочих мест, импортозамещения и дополнительных доходов в бюджеты регионов — Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани», — отметил Володин.

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