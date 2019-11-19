Москва, , 17:04 — REGNUM Завершилась регистрация на третий сезон олимпиады «Я — профессионал», рост количества заявок составил почти 30% по сравнению с прошлым сезоном. «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

«За 48 дней регистрации нам удалось собрать 675 239 заявок на олимпиаду, — рассказала руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара, — Вот уже третий сезон подряд самыми востребованными остаются социально-экономические и естественно-научные направления олимпиады, такие как «Психология», «Лечебное дело и педиатрия», «Экономика». Из новых направлений наибольший интерес у студентов вызвали «Туризм», «Востоковедение», «Медико-профилактическое дело» и «Транспорт».

По ее словам, топ-10 популярных направлений выглядит следующим образом: «Психология» (26 643 заявки), «Биология» (25 991) и «Лечебное дело и педиатрия» (25 878). За ними идут «Математика» (23 783), «Экономика» (23 259), «Программирование и информационные технологии» (21 125), «Менеджмент» (20 252), «Экология» (19 952), «Языкознание и литературоведение» (19 650) и «Дизайн» (18 606)».

«Я — профессионал» — один из самых популярных проектов платформы «Россия — страна возможностей». Уже третий год подряд проект помогает тысячам российских студентов поступить в вуз, продолжить образование, пополнить багаж знаний на всевозможных образовательных мероприятиях и зимних школах. Стоит отметить, что в третьем сезоне в некоторых регионах количество регистраций выросло в несколько раз по сравнению с прошлым годом. В этот раз они вошли в десятку лидеров. Например, Краснодарский и Ставропольский края увеличили свои показатели в два раза, а Курская область — почти в четыре. В топ-3 по числу заявок вошли Москва (прирост с 124 255 до 141 815), Санкт-Петербург (с 49 825 до 55 431) и Республика Башкортостан (с 12 768 до 32 185)», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что от студентов Свердловской области пришли 26 732 заявки (22 571 годом ранее), от Краснодарского края — 20 217 (10 699 в прошлом году), от Республики Татарстан — 18 362 заявки (14 630 во втором сезоне). Далее количество заявок от регионов распределилось следующим образом: Волгоградская область (прирост с 11 295 до 17 455), Ставропольский край (с 7 302 до 15 909), Курская (с 4 063 до 15 685) и Ростовская область (с 11 422 до 15 344).

Больше всего регистраций поступило от студентов следующих вузов: Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова (26 831), Башкирский государственный медицинский университет (18 901), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (16 514), Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (15 911), Кубанский государственный медицинский университет (12 910), Юго-Западный государственный университет (12 304), Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (10 749), Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева (10 173), Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва (9 221) и Ульяновский государственный университет (8 498).

Отборочный онлайн-этап олимпиады начнется 22 ноября, а уже к концу декабря участники узнают, кто прошел в заключительный очный этап, который состоится зимой 2020 года. Победители третьей олимпиады «Я — профессионал» будут определены весной 2020 года. Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Для медалистов олимпиады предусмотрены также денежные премии размером от 100 до 300 тысяч рублей.