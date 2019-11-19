Москва, , 17:04 — REGNUM Цены производителей промышленных товаров в России в октябре снизились на 0,2% после снижения на 0,3% месяцем ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В годовом выражении показатель в октябре снизился на 4,9%, а за период с начала 2019 года — на 3,1%.

В октябре цены на железорудный концентрат снизились на 17,3%, железорудные (окисленные) окатыши — на 11,7%, коксующийся уголь и горючий природный газ — на 7,1%. При этом цены на янтарь выросли на 29,2%.

В обрабатывающих производствах подорожали отдельные виды текстильных изделий. В частности, постельное белье стало дороже на 8,7%, волокна льна для прядения — на 6,3%. В то же время трикотажные полотна машинного или ручного вязания подешевели на 8,0%.

Выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов, в том числе судовое топливо подорожало на 22,0%, арктическое дизельное топливо — на 10,3%, нефтяные парафины — на 7,2%, зимнее дизельное топливо — на 5,9%.