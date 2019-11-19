Челябинск, , 16:59 — REGNUM В Челябинске бюджет города на 2019 год получил дополнительно 1,6 млрд рублей. Поправки утвердили 19 ноября депутаты гордумы, пишет Накануне.Ru.

167,5 млн рублей из этой суммы были предназначены для подготовки Челябинска к зиме. Ещё 113 млн пошли на капремонт тепловых сетей. Кроме того, 154,7 млн направили на капремонт систем водо — электро‑ и теплоснабжения, котельных и т.д.

94 млн пошли на строительство жилья для переселения жителей аварийныых домов. Ещё 92 млн — на строительство двух детсадов.