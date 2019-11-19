Минск, , 16:59 — REGNUM Национальное собрание Белоруссии одобрило в первом чтении проект республиканского бюджета на 2020 год с дефицитом почти $0,5 млрд (0,7% от прогнозируемого правительством ВВП). Шесть предыдущих бюджетов были профицитными.

Законопроект по бюджету представил первый замминистра финансов Юрий Селиверстов. Он сообщил, что рост ВВП Белоруссии прогнозируется на 1,9%, инфляции — на 5%. Ставка рефинансирования Нацбанка составит 9,5%, а цена барреля нефти в 2020 году составит $60. Исходя из этого, доходы республиканского бюджета в будущем году составят 24,43 млрд бел.руб. ($12,3 млрд в эквиваленте) — на 0,3% больше, чем в нынешнем году.

По словам чиновника, в бюджет заложены повышения зарплат бюджетникам на 16%. Их зарплаты в год президентской кампании должны составить 80% от уровня средней зарплаты по республике.

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На снижение доходов белорусского бюджета, по словам представителя минфина, повлияет три основных фактора. Во-первых, это отказ России от выплаты Минску «компенсации» за изменение российского налогового законодательства («налоговый манёвр»), а также отказ России от схемы «перетаможки» российской экспортной нефти (отчисления с 6 млн т уходили не в российский, а в белорусский бюджет). По этим двум статьям белорусский бюджет недополучит в белорусских рублях 537 млн и 951 млн соответственно.

Во-вторых, с Россию не удалось уговорить снизить цену газа для Белоруссии. В-третьих, неблагоприятная ситуация сложилась с экспортом белорусских калийных удобрений. Кроме того, сокращаются доходы от НДС и по другим статьям. Селиверстов оценил «выпадающие доходы» белорусского бюджета следующего года в почти $1 млрд (1,9 млрд бел. руб.).

Отметим, что президентским указом утверждён гораздо больший рост ВВП Белоруссии в 2020 году: Александр Лукашенко уверен, что экономика Белоруссии вырастет на 2,8%. И именно такой показатель доведён к исполнению Совмину, который при расчёте бюджета заложил почти в полтора раза меньший рост ВВП.

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