Киев, , 16:53 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вновь критически высказался в адрес проекта «Северный поток-2» на встрече с очередным европейским политиком.

На этот раз Гончарук сделал свое заявление во время совместного брифинга с премьером Чехии Андреем Бабишем по результатам встречи в Киеве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 19 ноября.

Представитель Чехии заявил, что эта республика стоит на позициях защиты украинского суверенитета и территориальной целостности.

«Это очень важно для нас, особенно в контексте того, что сегодня реализуется политический проект Российской Федерации Nord Stream 2… который, по нашему мнению, является угрозой не только для энергетической безопасности Украины, но и энергетической безопасности всей Европы», — сказал в ответ на это Гончарук.

Он призвал все демократические страны объединять свои усилия — «чтобы в мире царил мир, чтобы ни одна страна не позволяла себе с помощью военной или других гибридных форм агрессии посягать на территориальную целостность и суверенитет других стран».

Впрочем, отметим, что Бабиш продолжать эту тему не стал и от комментариев насчет «Северного потока-2» воздержался.

ИА REGNUM напоминает, что буквально накануне, 18 ноября, Гончарук призвал Литву помочь Киеву остановить «разрушительное влияние» энергетического проекта «Северный поток-2».

В начале ноября Гончарук призвал Эстониюусилить противодействие реализации проекта «Северный поток — 2», в том числе путем скоординированных действий.