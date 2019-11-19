Краснодар, , 16:53 — REGNUM На 6,1% выросли объёмы жилищного строительства в Краснодарском крае с начала 2019 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона 19 ноября.

В январе-октябре на Кубани сдано в общей сложности 3,23 млн кв. метров жилья, что на 6,1% превышает показатели 2018 года.

Самые высокие объёмы строительства в регионе демонстрирует Краснодар, а также города-курорты Анапа, Новороссийск, Сочи: на них приходится 65% всего построенного объёма. Доля индивидуального жилья в общем объеме составляет 46,67%.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснодарский край также в числе регионов, где наибольшее количество долгостроев и обманутых дольщиков. На середину ноября в реестре проблемных числилось 64 долгостроя.

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