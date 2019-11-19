Москва, , 17:24 — REGNUM Законопроект об урегулировании и введении механизма господдержки отечественного виноградарства и виноделия Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Законопроект устанавливает правила мер господдержки для отрасли виноградарства и виноделия РФ, которые должны обеспечить высокое качество российского вина, что повысит конкурентоспособность винодельческой отрасли в стране в целом. Так, отечественным виноделам предлагается предоставлять льготы в части уплаты земельного налога и дополнительные субсидии из госбюджета.

Авторы инициативы также прописывают понятия основных алкогольных напитков на основе вина. Так, в случае принятия, в законе появятся определения таких напитков, как «вино», «игристое вино», «крепленое вино», а также «виноградные насаждения», «винодельческое предприятие» и другие понятия, которые используются в виноделии. Те алкогольные напитки, которые не подойдут под эти определения, должны будут быть отмечены специальным образом. Так, если содержание алкоголя в напитке из винограда, не достигает 22%, на этикетке должно быть указано, что напиток — не вино и не винный продукт.

Новые нормы направлены на то, чтобы повысить качество отечественного вина, неоднократно отмечали авторы инициативы. Так, следить за изготавливаемой продукцией будет специальная Центральная дегустационная комиссия — она обеспечит контроль над производимым вином. Кроме того, в такую комиссию войдут и «местные представители»: на каждой виноградо-винодельческой зоне будет создана собственная дегустационная комиссия.

Принятия законопроекта ждут винодельческие регионы России: Краснодарский край, Крым, Дагестан, Ставропольский край, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Астраханская, Волгоградская, Саратовская и Ростовская области.

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