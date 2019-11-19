Москва, , 16:43 — REGNUM «Норильский никель» назван аналитиками Forbes лучшим работодателем в России.

Как поясняют авторы исследования, лучшим назван тот работодатель, у которого сотрудники больше получают от компании, причём не только деньгами, но и в виде социального пакета.

Также учитывался фактор отдачи компании обществу: благотворительность, забота об экологии.

Второе место отдано компании «Полюс» — добыча золота, третье место — Газпромбанку.

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