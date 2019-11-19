Киев, , 16:43 — REGNUM По итогам третьего квартала 2019 г. платежеспособные банки Украины получили48,4 млрд грн чистой прибыли, что сразу в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Соответствующие данные обнародовало 19 ноября украинское министерство финансов, передает корреспондент ИА REGNUM.

При этом отмечается, что банки государственного сектора получили доход более 30 млрд грн, что вдвое больше прибыли этих банков за весь прошлый год. Прибыль госбанков составила 62,5% прибыли всего банковского сектора, основная часть «заработка» приходится на Приватбанк — 27 млрд грн.

В ведомстве отмечают, что на Украине продолжился активный рост потребительского кредитования, которое из-за высокого спроса остается одним из самых доходных источников для банков. Кроме того, объем кредитов физических лиц в госбанках в 3-м квартале увеличился более чем 3 млрд грн, или 6,5% (по сравнению с началом года — на 8 млрд грн, или 17%), что также положительно отразилось на качестве кредитного портфеля.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам прошлого, 2018 г., платежеспособные банки на Украине получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли, что является историческим максимумом для страны. С 2014 по 2017 гг. банковская система работала в убыток, а прибыль в 2013 г. составила всего лишь 1,4 млрд гривен.

Сегодня же на брифинге директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила, что ВБ считает банковскую, финансовую реформу на Украине успешной.

«То, что сделал Национальный банк Украины и органы власти за последние пять лет, действительно впечатляет», — сказала Кахконен.