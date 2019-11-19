Москва, , 16:35 — REGNUM Протекционизм — это следствие мирового экономического кризиса, а не причина, но он тем не менее усугубляет этот кризис, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM.

«Протекционизм ограничивает обороты международной торговли. А ограничивая обороты международной торговли, он, естественно, сокращает спрос на экспортируемую продукцию, и это приводит к замедлению экономического роста, — сказал Колганов. — Таким образом, протекционизм — это палка о двух концах. Для экономик, которые находятся на старте модернизации, протекционистская защита логична. Иначе не выдержать конкуренции с более сильными игроками на мировой арене. Они должны защищать свой внутренний рынок, пока их собственное производство не встало на ноги и не достигло хорошего уровня конкурентоспособности. Иначе оно никогда не разовьётся, и его задавят в зародыше. Поэтому все страны проходили через период протекционизма».

Однако, как подчеркнул Колганов, если Америка заявляет о протекционизме, то это значит, что она открыто признается в том, что её экономика ослабела, и это нехороший сигнал.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Moody's, прогнозируя медленный рост мировой экономики в 2020 году, отметило, что основными рисками для глобальной экономики останутся внешнеторговые противоречия, в частности торговая война Китая и США, и меры протекционизма.

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