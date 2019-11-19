Москва, 19 ноября 2019, 16:35 — REGNUM Протекционизм — это следствие мирового экономического кризиса, а не причина, но он тем не менее усугубляет этот кризис, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM.
Однако, как подчеркнул Колганов, если Америка заявляет о протекционизме, то это значит, что она открыто признается в том, что её экономика ослабела, и это нехороший сигнал.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, международное рейтинговое агентство Moody's, прогнозируя медленный рост мировой экономики в 2020 году, отметило, что основными рисками для глобальной экономики останутся внешнеторговые противоречия, в частности торговая война Китая и США, и меры протекционизма.
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