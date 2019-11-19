Киев, , 16:40 — REGNUM Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко верно заявляет, что новый украинский закон по ГТС (газотранспортной системе) — это, по сути, попытка вывести имущество ГТС (магистральные газопроводы и подземные хранилища) из-под контроля правительства.

Такое мнение сегодня, 19 ноября, выразил украинский эксперт по энергетике Юрий Корольчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению эксперта, фактически закон позволяет так называемым «зарубежным партнёрам» «Нафтогаза», который уже давно вышел из-под контроля государства, начать процесс банкротства комплекса ГТС Украины.

«Схема проста как две копейки, чтобы потом купить ГТС за две копейки. Набрать кредитов под видом инвестиций и «накачать» ими ГТС. Сможет ли Украина с бедным бюджетом отдавать эти кредиты? Конечно, нет», — подчёркивает Корольчук.

Отметим, что вечером 18 ноября министр энергетики Украины Алексей Оржель, выступая в одном из политических шоу, заявил о необходимости привлечения западных инвестиций в украинскую ГТС.

«Если мы хотим развития своей газотранспортной системы, логично, что нам надо допускать западных инвесторов. Западный инвестор может прийти с инвестициями, чтобы улучшить и оптимизировать затраты на инфраструктуру. А главное — он может прийти с объемами заказа», — отметил Оржель.

ИА REGNUM напоминает, что 15 ноября Верховная рада со скандалом внесла правки в ранее принятый закон о разделении «Нафтогаза» и выделении отдельного оператора ГТС Украины. Один из депутатов украинского парламента заявил, что после предыдущего голосования в документе особой важности нашлись «13 страниц ошибок». Нынешние власти Украины неоднократно заявляли, что по этому закону приватизация ГТС и подземных хранилищ категорически запрещена.